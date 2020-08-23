23 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Pato artık serbest!

Pato artık serbest!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Bir dönem Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Brezilyalı forvet , serbest kaldı.

Bir dönem Galatasaray'ın renklerine bağlamak için büyük çaba harcadığı , serbest kaldı. "Bugün kariyerimdeki önemli bir etabın sonunda geldim" diyen Brezilyalı golcü, "Bu formayı giymek benim için onurdu" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki Pato, Sao Paulo'da çıktığı 35 maçta 9 gol kaydetti.

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