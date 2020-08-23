Pato artık serbest!

Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen ve adı Beşiktaş ile de anılan Mario Lemina'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürürken, Gabonlu futbolcunun kulübü Southampton ile görüşmeleri sürdüren sarı-kırmızılı kurmaylar aldıkları cevap nedeniyle transferde strateji yapma kararı aldı. Cimbom, Lemina transferine nokta koyamazsa yerine transfer edeceği ismi de belirledi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...