Fernando Muslera ne zaman sahalara dönecek? Açıkladı...
Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, sakatlığından gelecek planlamasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Deneyimli eldiven, futbolu sarı-kırmızılı takımda bırakmak istediğini belirtirken, Cimbom'un yeni transferi Arda Turan konusuna da değindi. İşte o açıklamalar...
Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Fernando Muslera, sahalara geri dönüş tarihi, sarı-kırmızılı takımdaki geleceği ve Türkiye'de kendisine gösterilen sevgi hakkında açıklamalarda bulundu.
beIN Sports'a konuşan Uruguaylı file bekçisinin sözlerinden satır başları şu şekilde:
"GERİ DÖNÜŞ İÇİN SÜRE VERMEK ZOR"
Aynı sakatlığı yaşayan diğer oyunculara baktığımızda az çok 6 aylık bir süre içerisinde iyileştiklerini görüyoruz. Geri dönüş için kesin bir süre vermek zor çünkü her şey kendimi nasıl hissedeceğime bağlı olacak. Burada olup kulüpte tedavimi gerçekleştirmek ve antrenmanlarımı sürdürmek istedim. Sahalara geri dönüş öncesi, takım arkadaşlarımla birlikteyim.
Gerçek şu ki; o anları nasıl geçireceğimi bilemedim. Çok fazla bir acı hissetmedim. O anda neler olduğunu biliyordum. O kadar acı hissetmedim ama sonrasında zaman geçince bir kırık oluştuğunu anladım.
Sakatlığım sonrası gelen mesajlar beni çok mutlu etti. Sadece Galatasaray'ın değil, çok sayıdaki diğer takım taraftarlarının da hem kaleciliğime hem kişiliğime hayranlığını bilmek çok güzel bir şey.
"BU ÜLKEDE YAŞADIĞIMIZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ"
Tüm Türkiye'nin bana olan sevgisi, ülkeye olan sevgimi korumamı sağlıyor. Ben ve ailem çok sayıda güzel mesajlar aldığımız için gurur duyuyoruz. Bu ülkede yaşadığımız için gurur duyuyoruz.
Nasıl ki Uruguay doğduğum ülkeyse, Türkiye de sevdiğim bir ülke. Burayla özdeşleştiğimi düşünüyorum. Kariyerimi Galatasaray'da noktalamak istiyorum.
"ARDA TURAN BU KULÜBÜN EFSANESİ"
Arda, Galatasaray'ın bir evladı, kulübün bir efsanesi. Bu Galatasaray'da hem saha içi hem saha dışında önemli katkılar sağlayacak. Evine döndüğü için oldukça mutluyuz.
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