Satış listesinde üç futbolcu var

FFP gereği oyuncu satışı yapmadan bonservisle transfer yapamayan Aslan'da üç isim listeye kondu.

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GALATASARAY HABERLERİ

FFP gereği oyuncu satışı yapmadan bonservisle transfer yapamayan Aslan'da üç isim listeye kondu. Sarı-kırmızılılarda yüksek maaş alan Belhanda ve Babel ile geçen sezon hiç katkı sağlayamayan Jimmy Durmaz'ın ilk gönderilecek isimler olduğu öğrenildi. Belhanda yıllık 3.35 milyon euro,