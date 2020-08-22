22 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Satış listesinde üç futbolcu var

Satış listesinde üç futbolcu var
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

FFP gereği oyuncu satışı yapmadan bonservisle transfer yapamayan Aslan'da üç isim listeye kondu.

FFP gereği oyuncu satışı yapmadan bonservisle transfer yapamayan Aslan'da üç isim listeye kondu. Sarı-kırmızılılarda yüksek maaş alan Belhanda ve Babel ile geçen sezon hiç katkı sağlayamayan Jimmy Durmaz'ın ilk gönderilecek isimler olduğu öğrenildi. Belhanda yıllık 3.35 milyon euro,
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