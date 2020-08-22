22 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Aslan’a Tudor şoku

Aslan’a Tudor şoku
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Şubat 2017'de Karabük'ten Galatasaray'ın başına gelen İgor Tudor, 300 bin euro tazminat kazandı.

Şubat 2017'de Karabük'ten Galatasaray'ın başına gelen İgor Tudor, 300 bin euro tazminat kazandı. O dönem yıllık 400 bin euro'ya imza atan Hırvat çalıştırıcının kontratında, "Devler Ligi'ne gidilirse 200 bin, Avrupa Ligi'ne kalınırsa 100 bin euro prim kazanır" bulunuyordu. Tudor yerine Fatih Terim geldikten sonra bu kupalara katılım sağlandı fakat , yüklü faiziyle birlikte tazminata hükmetti.
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