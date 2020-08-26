26 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Mario Lemina Fulham yolunda!

Lemina'dan haber var! Yeni takımı...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina, kulübü Southampton'a geri dönmüştü. Beşiktaş'ın ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edilen Gabonlu futbolcu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yarıştığı Mario Lemina konusunda flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fransızların ünlü spor dergisi France Football, Gabonlu orta saha oyuncusunun, 'in yeni ekibi Fulham'la anlaşmaya vardığını öne sürdü.

Haberin detaylarında; 26 yaşındaki futbolcunun Galatasaray formasıyla başarılı bir sezonu geride bıraktığına vurgu yapılıp, bu sayede yeniden Premier Lig'de kendine yer bulacağı ifade edildi.

Bonservisi Southampton'da bulunan Lemina'nın, Fulham'a kiralık olarak gönderileceği belirtildi.

Lemina'dan heyecanlandıran paylaşım! haberin devamı

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