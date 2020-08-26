26 Ağustos 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu! İşte dört büyüklerin bay geçeceği haftalar

İşte dört büyüklerin bay geçeceği haftalar!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

2020-2021 Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması nedeniyle, her hafta bir takım maç yapmadan bay geçecek. İşte dört büyüklerin maç oynamadan geçeceği haftalar...

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi. Süper Lig'deki 42 haftalık yeni sezon, -Beşiktaş maçıyla başlayacak. Süper Lig'de bu sezon tam 9 haftanın maçları hafta içi oynanacak. Seyircisiz oynanacak G.Saray-F.Bahçe derbisinin oynanacağı 3. haftanın ardından 4. hafta mücadeleleriyle birlikte statlara kapasitelerinin yüzde 30'u oranında seyirci alınacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanması nedeniyle her hafta bir takım maç yapmadan geçecek.

İlk hafta 'un maç yapmadan 'bay' geçeceği sezonda Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da bay geçeceği haftalar belli oldu.

Beşiktaş: 5.hafta (BAY)

Galatasaray: 12.hafta (BAY)

Fenerbahçe: 15.hafta (BAY)

Trabzonspor: 18.hafta (BAY)

İşte yeni sezon fikstürü ve derbi haftaları haberin devamı

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