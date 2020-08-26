26 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Lemina'dan transfer paylaşımı!

Lemina'dan heyecanlandıran paylaşım!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

Geçen sezon 'da kiralık forma giyen Lemina'nın bu sezon hangi takım forması giyeceği merak konusu oldu. Gabonlu yıldız hesabından yaptığı paylaşımla yine merak uyandırdı. İşte o paylaşım...

'de geçen sezon 'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'nın yeni takımının neresi olacağı merak konusu haline geldi. Hem Galatasaray'ın hem 'ın gündeminde yer alan tecrübeli futbolcunun hesabından yaptığı paylaşım ise kafaları karıştırdı.

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