26 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fulham'a sürpriz teklif

G.Saray'dan Fulham'a sürpriz teklif
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren , çıkarma yapmıştı. geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ’yi bir kez daha kiralamak isteyen sarı kırmızılı ekip, Fulham'a sürpriz bir teklifte bulundu.

Orta alandaki boşluğu bir an önce doldurmak isteyen 'da çalışmalar hız kazandı... Önceki gün İngiltere'ye gittiği belirtilen idari menajer Şükrü Hanedar'ın 'nin transferi için Fulham'la masaya oturduğu öğrenildi. İngiliz kulübüne kiralama bedeli ödemek istemeyen Sarı-Kırmızılılar'ın masaya sürpriz bir öneri koyduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Seri'nin kiralama ücretine karşılık olarak Fulham'a 'i bonservisiyle vermeyi teklif etti. Hollandalı futbolcuyu kadrosunda isteyen Fulham'ın tekliften memmun kaldığı ancak kesin bir yanıt vermeden önce düşünmek için süre istediği belirlendi.

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