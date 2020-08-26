Galatasaray'dan Fulham'a sürpriz teklif
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltereye çıkarma yapmıştı. geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri’yi bir kez daha kiralamak isteyen sarı kırmızılı ekip, Fulham'a sürpriz bir teklifte bulundu.
Orta alandaki boşluğu bir an önce doldurmak isteyen Galatasaray'da çalışmalar hız kazandı... Önceki gün İngiltere'ye gittiği belirtilen idari menajer Şükrü Hanedar'ın Jean Michael Seri'nin transferi için Fulham'la masaya oturduğu öğrenildi. İngiliz kulübüne kiralama bedeli ödemek istemeyen Sarı-Kırmızılılar'ın masaya sürpriz bir öneri koyduğu ortaya çıktı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, Seri'nin kiralama ücretine karşılık olarak Fulham'a Ryan Babel'i bonservisiyle vermeyi teklif etti. Hollandalı futbolcuyu kadrosunda isteyen Fulham'ın tekliften memmun kaldığı ancak kesin bir yanıt vermeden önce düşünmek için süre istediği belirlendi.
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