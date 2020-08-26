Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "yıldız" göndermesi

FIFA'nın kullanıcılarına sorduğu "Fenerbahçe taraftarı mı daha tutkulu Galatasaray mı?" anketini başlatmasının ardından Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye sosyal medyadan göndermede bulundu. Sarı kırmızılı ekip yaptığı paylaşımda "Herkes rütbesini bilecek" ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe'den de cevap gecikmedi. Sarı lacivertli ekip sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

Galatasaray Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Türk Telekom Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP

Fenerbahçe, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray'ın kendisine yönelik göndermesine yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı'nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Sarı-lacivertliler, paylaşımda, "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır." ifadesini kullandı.

Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe'ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.



Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır! https://t.co/Kty0yu1LIQ pic.twitter.com/aCIIcXlmTs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 26, 2020

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