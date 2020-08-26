26 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye "yıldız" göndermesi

G.Saray'dan F.Bahçe'ye gönderme
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

'nın kullanıcılarına sorduğu " taraftarı mı daha tutkulu mı?" anketini başlatmasının ardından Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye sosyal medyadan göndermede bulundu. Sarı kırmızılı ekip yaptığı paylaşımda "Herkes rütbesini bilecek" ifadeleri yer aldı. Fenerbahçe'den de cevap gecikmedi. Sarı lacivertli ekip sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketi üzerinden sarı-lacivertlilere gönderme yaptı.

Kulübü, FIFA'nın anketini alıntılayarak, 20. şampiyonluk ile 4. yıldızı aldığı sezonda sarı-kırmızılı taraftarların Stadı'nda gerçekleştirdiği koreografinin fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, "Herkes rütbesini bilecek." ifadesi yer aldı.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP

, FIFA'nın sosyal medyada başlattığı anket üzerinden Galatasaray'ın kendisine yönelik göndermesine yaptığı paylaşımla karşılık verdi.

FIFA'nın Twitter'da başlattığı "Hangi takım daha tutkulu taraftara sahip?" anketini alıntılayan Fenerbahçe, eski Ali Sami Yen Stadı'nda deplasman tribününde sarı-lacivert bayrak açan taraftarların yer aldığı fotoğrafı paylaştı.

Sarı-lacivertliler, paylaşımda, "Tutku, deplasmanı eve çevirmektir. Tutku kiminin rüyası kiminin kabusu olmaktır." ifadesini kullandı.

Galatasaray da aynı anket üzerinden Fenerbahçe'ye yönelik şampiyonluk sayısı üzerinden gönderme yapmıştı.

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