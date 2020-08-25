Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! Hedefte 3 önemli isim var...

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Galatasaray düğmeye bastı. İngiltereye çıkarma yapan sarı kırmızılı ekip Lerma, Lemina ve Seri’nin transferleri konusunda görüşmeler yapacak.

Orta alana takviye için şu ana kadar beklenen adımları atamayan Galatasaray düğmeye bastı. İdari menajer Şükrü Hanedar'ın dün görüşmeler yapmak için İngiltere'ye gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre listede 3 isim var.

KULÜPLERLE GÖRÜŞECEK



Hanedar'ın ilk olarak yeniden kiralanması planlanan Mario Lemina ve Michael Seri'nin kulüpleri Southampton ve Fulham ile görüşmesi bekleniyor.

KULAKLAR ADA'DA OLACAK



Ardından bir diğer 6 numara adayı Jefferson Lerma için Bournemouth'la masaya oturulacağı öğrenildi. Teknik heyetin kulağı da Ada'da olacak.

2'SİNİ BİTİRMEK İSTİYOR



Hedef Seri'nin yanı sıra Lemina ve Lerma ikilisinden de birisini bitirmek. Şükrü Hanedar'ın yarın İstanbul'a döneceği de ifade ediliyor.

DİĞER