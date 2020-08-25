25 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan İngiltere çıkarması! Hedefte 3 önemli isim var...

G.Saray'dan İngiltere çıkarması! Hedefte 3 önemli isim var...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren düğmeye bastı. İngiltereye çıkarma yapan sarı kırmızılı ekip Lerma, Lemina ve Seri’nin transferleri konusunda görüşmeler yapacak.

Orta alana takviye için şu ana kadar beklenen adımları atamayan düğmeye bastı. İdari menajer 'ın dün görüşmeler yapmak için 'ye gittiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre listede 3 isim var.

KULÜPLERLE GÖRÜŞECEK

Hanedar'ın ilk olarak yeniden kiralanması planlanan Mario Lemina ve Michael Seri'nin kulüpleri Southampton ve Fulham ile görüşmesi bekleniyor.

KULAKLAR ADA'DA OLACAK

Ardından bir diğer 6 numara adayı Jefferson Lerma için Bournemouth'la masaya oturulacağı öğrenildi. Teknik heyetin kulağı da Ada'da olacak.

2'SİNİ BİTİRMEK İSTİYOR

Hedef Seri'nin yanı sıra Lemina ve Lerma ikilisinden de birisini bitirmek. Şükrü Hanedar'ın yarın 'a döneceği de ifade ediliyor.

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