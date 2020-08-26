26 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray Berat Özdemir'i gündemine aldı

G.Saray'a genç orta saha! İstanbul'da...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

'da gelecek sezon çalışmaları kapsamında orta saha bölgesi için sürpriz bir isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların 'nde oldukça başarılı bir sezon geçiren ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen , transferlerini sürdürüyor. Yerli ve genç oyuncu arayışında olan sarı-kırmızılı takım gündemine sürpriz bir ismi aldı.
Orta alan rotasyonuna yerli isimler arayan Galatasaray'ın 'nden 'le ilgilendiği iddia edildi. Genç yıldızın yönetimle görüşmek için 'a geldiği öne sürüldü.
Takvim'in aktardığı habere göre genç yıldızın yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.
Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, geride bıraktığımız sezon ligde oynadığı 31 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Genç futbolcu Türkiye U21 formasını ise 5 kez giydi.

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