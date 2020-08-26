Galatasaray Berat Özdemir'i gündemine aldı

Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları kapsamında orta saha bölgesi için sürpriz bir isim ortaya çıktı. Sarı-kırmızılıların Gençlerbirliği'nde oldukça başarılı bir sezon geçiren Berat Özdemir ile görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transferlerini sürdürüyor. Yerli ve genç oyuncu arayışında olan sarı-kırmızılı takım gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Orta alan rotasyonuna yerli isimler arayan Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'le ilgilendiği iddia edildi. Genç yıldızın yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Takvim'in aktardığı habere göre genç yıldızın yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldiği öne sürüldü.

Gençlerbirliği altyapısından yetişen Berat Ayberk Özdemir, geride bıraktığımız sezon ligde oynadığı 31 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti. Genç futbolcu Türkiye U21 formasını ise 5 kez giydi.



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