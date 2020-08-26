Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor! Mbaye Diagne...
Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden Galatasaray, 1 günlük aranın ardından günü çift antrenmanla bitirdi. İdmanda Mbaye Diagne'nin hırslı görüntüsü dikkat çekti.
19 yaş altı takımıyla pazartesi günü yaptığı hazırlık maçının ardından 1 gün izin yapan Galatasaray, hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde devam eden sarı-kırmızılılar bugün çift idman yaptı. Günün ilk antrenmanında kuvvet, güç ve hız çalışmaları üzerinde durulurken, akşam idmanı taktik ağırlıklı geçti. Isınma bölümünün ardından pas oyunu ve dayanıklılığa dönük çalışmalar yapan futbolcular daha sonra 10'ar kişilik takımlardan çift kale maç yaptı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 17.00'de tek idman yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama