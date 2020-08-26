26 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor! Mbaye Diagne...

Antrenmanda Diagne şov!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarına 'nde devam eden , 1 günlük aranın ardından günü çift antrenmanla bitirdi. İdmanda Mbaye Diagne'nin hırslı görüntüsü dikkat çekti.

19 yaş altı takımıyla pazartesi günü yaptığı hazırlık maçının ardından 1 gün izin yapan , hazırlıklarına kaldığı yerden devam etti. Yeni sezon hazırlıklarına 'nde devam eden sarı-kırmızılılar bugün çift idman yaptı. Günün ilk antrenmanında kuvvet, güç ve hız çalışmaları üzerinde durulurken, akşam idmanı taktik ağırlıklı geçti. Isınma bölümünün ardından pas oyunu ve dayanıklılığa dönük çalışmalar yapan futbolcular daha sonra 10'ar kişilik takımlardan çift kale maç yaptı. İdman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 17.00'de tek idman yapacak.

Ve menajeri konuştu! Galatasaray... haberin devamı

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