Galatasaray transferde büyük oynuyor! Ivan Rakitic atağı
Geçtiğimiz sezonu 6. olarak tamamlayan ve gelecek sezon şampiyonluk yolunda iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Barcelona ile ayrılığın eşiğine gelen Ivan Rakitic'i gündemine aldığı iddia edildi.
Son günlerde Real Madrid'den James Rodriguez ile anılan Galatasaray'ın gündemine bir dev isim daha girdi. Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren sarı- kırmızılıların Barcelona'dan ayrılma kararı alan Rakitic ile ilgilendiği iddia edildi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Galatasaray'ın Hırvat yıldız için devrede olduğunu ve tecrübeli futbolcunun menajeriyle görüştüğünü yazdı. Söz konusu haberde görüşmenin olumlu geçtiği ve Rakitic'in Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği ifade edildi.
SEVILLA'YI BEKLİYOR
Eşi İspanyol olan Ivan Rakitic'in Barcelona'dan önce oynadığı Sevilla'ya geri dönmeyi düşündüğü ve geri dönüş almasının ardından Aslan'a cevap vereceği vurgulandı. 32 yaşındaki oyuncunun Barcelona'yla olan sözleşmesi 2021 yılı Haziran ayında sona eriyor. Katalan kulübünün yeni yapılanması doğrultusunda aralarında Luis Suarez'in de olduğu bazı oyuncuların kulüpten ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor ancak Barça'nın bu oyuncular için ne kadar bonservis isteyeceği bilinmiyor.
YENİDEN LİSTEDE
Galatasaray, Schalke'de oynadığı dönemde de Rakitic'i almak istemiş ancak oyuncu Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Hırvat yıldız, orta sahayı güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın radarına bir kez daha girdi.
SES GETİRDİ
Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferini ilk açıklayan gazetecilerden birisi olan Nicolo Schira, bu kez Galatasaray'ın Ivan Rakitic ile görüştüğünü yazdı. Bu haber sarı- kırmızılı taraftarları coştururken dün sosyal medyanın gündemine oturdu.
310 MAÇA ÇIKTI
Rakitic bu sezon Barcelona formasıyla oynadığı toplam 42 maçta 1 gol atıp, 5 asistlik performans sergiledi. Sevilla'dan Barça'ya geçen başarılı futbolcu, İspanya'da 310 maça çıktı, 35 gol atıp, 42 de asist katkısı yaptı. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama