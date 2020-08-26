26 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Lerma Galatasaray'a yakın! Transferde Falcao faktörü...

Lerma Cimbom'a yakın! Transferde Falcao faktörü...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.08.2020

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Jefferson Lerma'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kolombiyalı futbolcu, faktörü nedeniyle Cimbom'a gelmeye sıcak bakıyor.

Galatasaray, Kolombiya basınında sıkça yer almaya devam ediyor. Özellikle de Falcao ve gündeme gelen diğer iki Kolombiyalı yıldız nedeniyle... Son olarak El Espectador gazetesi, Falcao'nun maaşında indirim yaparak Galatasaray'da kaldığnı belirtti. Ayrıca sarı-kırmızılıların, James Rodriguez'i ikna etmeye çalıştığı belirtildi. Bu yüzden daha önce 'de oynamaya devam etmek isteyen Jefferson Lerma'nın da fikrinin değiştiği belirtildi. Kolombiyalı ön liberonun, artık Galatasaray'a sıcak baktığı ama Cimbom'un henüz Bournemouth'u aşamadığı da haberde yer aldı.

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