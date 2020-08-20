Galatasaray'a Mario Götze transferinde rakip çıktı!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Mario Götze'yi transfer listesine almıştı. Sarı-kırmızılılara bu transferde rakip çıktı.

Fransa'dan Sport, Götze için Nice ve Monaco'nun en büyük rakibinin Galatasaray olduğunu yazdı. Asıl bomba ise Monaco'nun Götze yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalırsa, Belhanda'ya yeni bir teklif yapacağı oldu.

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