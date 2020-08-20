20 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'a Mario Götze transferinde rakip çıktı!

Götze'de rakip çıktı! Fransa'dan...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , ile sözleşmesi sona eren 'yi listesine almıştı. Sarı-kırmızılılara bu transferde rakip çıktı.

Fransa'dan Sport, Götze için Nice ve Monaco'nun en büyük rakibinin olduğunu yazdı. Asıl bomba ise Monaco'nun Götze yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalırsa, Belhanda'ya yeni bir teklif yapacağı oldu.

Terim'den yönetime transfer desteği! haberin devamı

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