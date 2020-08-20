Fatih Terim'den yönetime transfer desteği!

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye, Bernard Mensah'ı ise Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yönetimin arasının kötü olduğu iddia edilmişti. Deneyimli teknik adam yönetime destek verdi.

Mert Hakan Yandaş ve Bernard Mensah'ın ezeli rakiplere kaptırılmasının Fatih Terim'i kızdırdığı iddia edilmişti. Hatta yönetimle bu yüzden aralarının 'limoni' olduğu iddiası gündeme gelmişti. Ancak tecrübeli teknik adamın, "Transfer konusunda yönetime herhangi bir kırgınlığım yok. İki oyuncu da listemizin üst sıralarında yer almıyordu. Ayrıca biz Galatasarayız her zaman B ve C planlarımız var. Yolumuza devam ederiz" dediği öğrenildi.

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