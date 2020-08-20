20 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Fatih Terim'den yönetime transfer desteği!

Terim'den yönetime transfer desteği!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye, Bernard Mensah'ı ise Beşiktaş'a kaptıran 'da teknik direktör ile yönetimin arasının kötü olduğu iddia edilmişti. Deneyimli teknik adam yönetime destek verdi.

Mert Hakan Yandaş ve Bernard Mensah'ın ezeli rakiplere kaptırılmasının 'i kızdırdığı iddia edilmişti. Hatta yönetimle bu yüzden aralarının 'limoni' olduğu iddiası gündeme gelmişti. Ancak tecrübeli teknik adamın, "Transfer konusunda yönetime herhangi bir kırgınlığım yok. İki oyuncu da listemizin üst sıralarında yer almıyordu. Ayrıca biz Galatasarayız her zaman B ve C planlarımız var. Yolumuza devam ederiz" dediği öğrenildi.

Yeni transfer ilk antrenmanında! haberin devamı

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