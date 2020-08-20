20 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da teknik çalıştı

Galatasaray'da teknik çalıştı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını 'nde sürdüren , günü teknik çalışarak sonlandırdı.

Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana core stabilizasyon hareketleriyle başlandı. Daha sonra teknik çalışmalar gerçekleştirildi. Devam eden bölümde interval koşular yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde 2x15 çift kale oyun oynandı. Son bölümde interval koşular gerçekleştirildi.

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