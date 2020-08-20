Galatasaray'da teknik çalıştı

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Başkan Vieira ise, oyuncuyu sadece serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda göndereceği yanıtını verdi.