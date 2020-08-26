26 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Abdürrahim Albayrak'tan TFF'ye derbi çağrısı

Albayrak'tan TFF'ye çağrı! F.Bahçe derbisi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.08.2020 Giriş Tarihi: 26.08.2020

'in 2020-2021 sezonun fikstürü belli oldu. Fikstür çekimi sonrası Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak öenmli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için 'na çağrıda bulundu.

2020-2021 sezonu fikstür çekimi sonrasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu. İki ezeli rakip, 3. haftada karşı karşıya gelecek.

Dev mücadele corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Galatasaray İkinci Başkanı ise bu konuyla ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.

Albayrak yaptığı açıklamada, "Bu güzel derbinin karşılıklı olarak taraftarları oynanması yeni sezona renk katacaktır. TFF'ye çağrıda bulunuyorum. İnşallah federasyonumuz bu çağrıma kayıtsız kalmaz." dedi.

Galatasaray-Fenerbahçe maçı seyircisiz oynanacak!

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