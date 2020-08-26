26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Abdürrahim Albayrak'tan TFF'ye derbi çağrısı
Süper Lig'in 2020-2021 sezonun fikstürü belli oldu. Fikstür çekimi sonrası Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdürrahim Albayrak öenmli açıklamalarda bulundu. Albayrak, Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.
Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstür çekimi sonrasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi de belli oldu. İki ezeli rakip, 3. haftada karşı karşıya gelecek.
Dev mücadele corona virüsü tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ise bu konuyla ilgili TFF'ye çağrıda bulundu.
Albayrak yaptığı açıklamada, "Bu güzel derbinin karşılıklı olarak taraftarları oynanması yeni sezona renk katacaktır. TFF'ye çağrıda bulunuyorum. İnşallah federasyonumuz bu çağrıma kayıtsız kalmaz." dedi.
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