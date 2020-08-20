20 Ağustos 2020, Perşembe
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Lemina'dan Galatasaray paylaşımı! "Bugün günlerden Galatasaray"
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Mario Lemina ile yeniden ilgileniyordu. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı takipten çıkartarak kafaları karıştırmış ve Beşiktaş iddialarını güçlendirmişti. Lemina'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.
Transfer döneminin gözde isimlerinden Mario Lemina, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı takipten çıkartmış ve kafaları karıştırmıştı. Beşiktaş ile anılan Gabonlu yıldızın hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu. Lemina Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Gabonlu bir video paylaştı ve "Bugün günlerden Galatasaray" ifadelerini kullandı.
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