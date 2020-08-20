20 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Lemina'dan Galatasaray paylaşımı! "Bugün günlerden Galatasaray"

Lemina'dan dikkat çeken paylaşım! Bugün günlerden...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 20.08.2020 Giriş Tarihi: 20.08.2020

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren , geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı ile yeniden ilgileniyordu. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ı takipten çıkartarak kafaları karıştırmış ve iddialarını güçlendirmişti. Lemina'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

döneminin gözde isimlerinden , geçtiğimiz günlerde 'ı takipten çıkartmış ve kafaları karıştırmıştı. ile anılan Gabonlu yıldızın hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu. Lemina Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı. Gabonlu bir video paylaştı ve "Bugün günlerden Galatasaray" ifadelerini kullandı.

İşte Galatasaray'daki son durum! haberin devamı

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