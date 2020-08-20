Lemina'dan Galatasaray paylaşımı! "Bugün günlerden Galatasaray"

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Yakub Moder ve Jozwiak gibi genç futbolculara yöneldi. Fatih Terim'in istediği ve eksik görülen mevkiilere takviye için yönetim dört koldan saldırıyor. Galatasaray'ın transferi için uğraştığı isimler arasında son dakika transfer haberine göre; Samuel Kalu, Onyekuru, Lerma, Balde gibi yıldızlar yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesinin tamamı haberimizde...