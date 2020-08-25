Jakub Moder'den Galatasaray sorusuna cevap verdi! Transfer...
Galatasaray'ın orta sahaya transfer etmek için düşündüğü Jakub Moder, Galatasaray sorusuna cevap verdi. Genç isim, gösterilen ilgiden mutlu olduğunu ve bununla başa çıkması gerektiğini ifade etti. Moder, ayrıca Poznan'da kalmak istediğini de sözlerine ekledi.
Orta saha arayışlarında olan Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunan Polonyalı futbolcu Jakub Moder, transferiyle ilgili açıklama yaptı.
Polonya'dan Weszlo.com'un 'Galatasaraylılar seni çok istiyor. Sosyal medyadan çok mesaj geliyor. Gelen kutun ne durumda?' sorusuna Jakub Moder, "Gelen kutusu kendine geçmiş durumda. Ancak, sakin kalmaya çalışıyorum." cevabını verdi.
"LECH'TE KALMAK İSTİYORUM"
Lech'ten ayrılıp ayrılmayacağına dair gelen soruya ise Moder, "Şu anda değil. Lech Poznan'da kalmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla kulüp idarecileri de beni satmak istemiyor. Çünkü, halihazırda sezonun planlaması yapıldı. Kulüp yetkililerile bu yıl kalacağım üzeirne sözleştik." cevabını verdi.
GALATASARAY HABERLERİYLE İLGİLİ...
Türk taraftarların ilgisi ve Galatasaray haberleriyle ilgili soruya Polonyalı yetenek, "Açıkçası ilginç bir durum. Gösterilen ilgiyle başa çıkmam gerekiyor. Sadece bana değil futbol ile ilgisi olmayan arkadaşlarıma dahi birçok mesaj geliyor. Onlara da, "Moder Türkiye'ye gelsin, gelecek mi, bir şey biliyor musun?" gibi sorular soruyorlar. Sakin kalmaya çalışıyorum. Türkiye'yi bilirsiniz. Futbol söz konusu olunca Türkler çok tutkuludur. Ancak, ayrılmam söz konusu değil. Bu nedenle haberler konusunda endişeli değilim." açıklamasıyla sözlerini noktaladı.
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