25 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Jakub Moder'den Galatasaray sorusuna cevap verdi! Transfer...

Moder'den G.Saray sorusuna cevap verdi! Transfer...
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.08.2020

Galatasaray'ın orta sahaya transfer etmek için düşündüğü Jakub Moder, Galatasaray sorusuna cevap verdi. Genç isim, gösterilen ilgiden mutlu olduğunu ve bununla başa çıkması gerektiğini ifade etti. Moder, ayrıca Poznan'da kalmak istediğini de sözlerine ekledi.

Orta saha arayışlarında olan Galatasaray'ın transfer gözdesi konumunda bulunan Polonyalı futbolcu Jakub Moder, transferiyle ilgili açıklama yaptı.

Polonya'dan Weszlo.com'un 'Galatasaraylılar seni çok istiyor. Sosyal medyadan çok mesaj geliyor. Gelen kutun ne durumda?' sorusuna Jakub Moder, "Gelen kutusu kendine geçmiş durumda. Ancak, sakin kalmaya çalışıyorum." cevabını verdi.

"LECH'TE KALMAK İSTİYORUM"

Lech'ten ayrılıp ayrılmayacağına dair gelen soruya ise Moder, "Şu anda değil. Lech Poznan'da kalmak istiyorum. Bildiğim kadarıyla kulüp idarecileri de beni satmak istemiyor. Çünkü, halihazırda sezonun planlaması yapıldı. Kulüp yetkililerile bu yıl kalacağım üzeirne sözleştik." cevabını verdi.

GALATASARAY HABERLERİYLE İLGİLİ...

Türk taraftarların ilgisi ve Galatasaray haberleriyle ilgili soruya Polonyalı yetenek, "Açıkçası ilginç bir durum. Gösterilen ilgiyle başa çıkmam gerekiyor. Sadece bana değil ile ilgisi olmayan arkadaşlarıma dahi birçok mesaj geliyor. Onlara da, "Moder Türkiye'ye gelsin, gelecek mi, bir şey biliyor musun?" gibi sorular soruyorlar. Sakin kalmaya çalışıyorum. Türkiye'yi bilirsiniz. Futbol söz konusu olunca Türkler çok tutkuludur. Ancak, ayrılmam söz konusu değil. Bu nedenle haberler konusunda endişeli değilim." açıklamasıyla sözlerini noktaladı.

G.Saray'dan İngiltere çıkarması! Hedefte 3 önemli isim var... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'dan İngiltere çıkarması! Hedefte 3 önemli isim var... G.Saray'dan İngiltere çıkarması! Hedefte 3 önemli isim var...
Galatasaray'da lisans sorunu! Fatih Terim... Galatasaray'da lisans sorunu! Fatih Terim...
Cimbom'dan orta sahaya dinamo! Terim istedi Cimbom'dan orta sahaya dinamo! Terim istedi
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör