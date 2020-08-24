Galatasaray'dan Ivan Rakitic hamlesi! Görüşmeler başladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna 5 ismi dahil etmişti. Sarı-kırmızılılar Seri ve Lemina'nın boşluğunu ise Barcelona'dan Ivan Rakitic'le kapatmayı hedefliyor. İşte detaylar...
Önümüzdeki sezon kapsamında çalışmalarına devam eden ve birçok ismi kadrosuna katan Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Sarı kırmızılılar Barcelona'nın yıldız ismini gündemine aldı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre; Galatasaray, Barcelona'dan ayrılacak olan Ivan Rakitic ile ilgilenmeye başladı. Menajeriyle görüşmeler başladı. Hırvat yıldız, önce Sevilla'dan gelecek transfer cevabını bekliyor.
Barcelona ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Ivan Rakitic, 2014 yazında Sevilla'dan 18 milyon euro bonservisle transfer olmuştu.
GEÇEN SEZON 42 MAÇA ÇIKTI
32 yaşındaki Hırvat yıldız, geçen sezon 32 lig, 7 Şampiyonlar Ligi, 3 Kural Kupası ve 1 Süper Kupa maçına çıktı. Rakitic, toplam 42 resmi maçta 1 gol atıp 5 asist yaptı.
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