25 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Babel'den flaş Messi paylaşımı!

Babel'den flaş Messi paylaşımı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 25.08.2020

'ın Hollandalı yıldızı , hesabından 'dan ayrılma kararı alan 'nin sarı-kırmızılı formayla çekildiği fotoğrafını paylaşarak "Hadi Messi ile imzalamayı deneyelim." notunu düştü.

Son yılların en kötü sezonlarından birini geride bırakan 'da 'nin ayrılık kararı alması sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok futbol ve basketbol takımı Arjantinli yıldızla ilgili paylaşımda bulunurken, 'ın tecrübeli futbolcusu de Messi'nin ayrılık kararına kayıtsız kalmadı.

33 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından Lionel Messi'nin Galatasaray formasıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Hadi Messi ile anlaşmayı deneyelim." notunu düştü. Babel'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

İşte o paylaşım:

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