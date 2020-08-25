Babel'den flaş Messi paylaşımı!
Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, sosyal medya hesabından Barcelona'dan ayrılma kararı alan Lionel Messi'nin sarı-kırmızılı formayla çekildiği fotoğrafını paylaşarak "Hadi Messi ile imzalamayı deneyelim." notunu düştü.
Son yılların en kötü sezonlarından birini geride bırakan Barcelona'da Lionel Messi'nin ayrılık kararı alması sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok futbol ve basketbol takımı Arjantinli yıldızla ilgili paylaşımda bulunurken, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Ryan Babel de Messi'nin ayrılık kararına kayıtsız kalmadı.
33 yaşındaki futbolcu, Twitter hesabından Lionel Messi'nin Galatasaray formasıyla çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak, "Hadi Messi ile anlaşmayı deneyelim." notunu düştü. Babel'in bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
İşte o paylaşım:
Lets try and sign him pic.twitter.com/0aOkOsmgdG— Ryan Babel (@Ryanbabel) August 25, 2020
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