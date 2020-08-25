Galatasaray'da Muslera kararı! Lisansı çıkartılmıyor
Galatasaray'da sakatlığı devam eden Fernando Muslera, teknik direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşmenin ardından Ocak ayına kadar oynamama kararı aldı.
Galatasaray'da taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alan, "Fernando Muslera sezonun ilk yarısında oynayabilecek mi?" sorusu, dün cevabını buldu.
Yeni transferler hariç, 2020-21 sezonunun ilk yarısında kadroda yer alacak futbolcuların lisanslarını çıkaran sarı kırmızılı yönetim, Uruguaylı kaleciye lisans çıkarmadı. Bu kritik kararın, Muslera'nın teknik direktör Fatih Terim ile yaptığı görüşme sonucunda alındığı belirtildi.
YABANCI KONTENJANI DOLACAK MI?
Hürriyet'in haberine göre, 14 Haziran 2020'de Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan maçta ayağı kırılan Muslera, tedavisinin devam ettiğini hatırlatarak, "Tedavim sona erdikten sonra tam olarak hazır hale geldiğimde oynamak istiyorum. Onun için de ocak ayından önce oynamam zor" dedi.
Terim de bu gelişme üzerine yönetimle temasa geçip, Uruguaylı kaleciye lisans çıkarılmamasını istedi. Fernando Muslera'nın aralık ayında takımla çalışmalara başlaması beklenirken, Uruguaylı kaleciden boşalan kontenjana yeni bir yabancının alınıp alınmayacağı şimdilik belirsiz.
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