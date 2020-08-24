Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Fatih Terim istedi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, bu kapsamda bonservisi elinde olan 5 ismi kadrosuna katmıştı. Sözleşmesi biten Mariano, Nagatomo ve Selçuk İnan ile sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılı takım, Ryan Donk'un ise sözleşmesini 1 yıllığına uzatmıştı. Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmeleri bitmesi ve takımlarına geri dönmesi, aynı zamanda Selçuk İnan'ın da kariyerini noktalaması nedeniyle orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, birçok ismi gündemine almıştı. Aslan ezeli rakibinin eski oyuncusunu gündemine alırken, bir isimle de anlaştı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve Cimbom'un transfer listesi... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 24.08.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 00:29 ABONE OL