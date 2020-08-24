25 Ağustos 2020, Salı

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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Fatih Terim istedi

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, bu kapsamda bonservisi elinde olan 5 ismi kadrosuna katmıştı. Sözleşmesi biten Mariano, Nagatomo ve Selçuk İnan ile sözleşme yenilemeyen sarı-kırmızılı takım, Ryan Donk'un ise sözleşmesini 1 yıllığına uzatmıştı. Seri ve Lemina'nın kiralık sözleşmeleri bitmesi ve takımlarına geri dönmesi, aynı zamanda Selçuk İnan'ın da kariyerini noktalaması nedeniyle orta sahaya transfer yapmak isteyen Galatasaray, birçok ismi gündemine almıştı. Aslan ezeli rakibinin eski oyuncusunu gündemine alırken, bir isimle de anlaştı. İşte Galatasaray'daki son gelişmeler ve Cimbom'un transfer listesi... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 24.08.2020 23:56 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 00:29
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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Fatih Terim istedi

Galatasaray 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada bitirmişti.

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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Fatih Terim istedi

Gelecek sezon Avrupa Ligi'ne katılacak Cimbom, transfer çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Fatih Terim istedi

Geçtiğimiz sezon takım iskeletini kiralık isimler üzerine kuran Aslan, bu sezon aynı hatayı yapmak istemiyor.

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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Fatih Terim istedi

Sarı-kırmızılılar gerek Finansal Fair-Play (FFP) gerekse harcama limitlerinden dolayı ilk etapta bonservisi elinde veya maliyeti düşük isimlere yönelmişti.

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Galatasaray'dan orta sahaya dinamo! Fatih Terim istedi

İLK TRANSFER ARDA!

Galatasaray, eski futbolcusu Arda Turan'ı renklerine bağladı ve 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuya gelecek yıl 4 milyon TL, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 5 milyon TL ödeyecek.

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