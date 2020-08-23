23 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı

Galatasaray günü çift idmanla tamamladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Yeni sezon hazırlıklarını 'nde sürdüren bugün çift idman yaptı.

Sezon başı hazırlıklarına 'nde devam eden , günü çift idmanla geçirdi. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde kondisyon ve taktik hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılar, sabah antrenmanında yeni transfer Emre Kılınç'ın doğum gününü kutladı. Akşam çalışmasında güç ve taktik çalışan futbolcular, idmanın sonunda soğuma çalışması gerçekleştirdi.

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