Falcao: Arda'nın takıma çok katkısı olacak
Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Radamel Falcao kamp performansı ve Arda Turan ile ilgili Volvocarco'nun sosyal medya hesabına değerlendirmelerde bulundu.
Ajanssspor'un derlediği habere göre, Kolombiyalı yıldız Arda'nın gelişine sevindiğini belirterek, "Arda Turan'ın Galatasaray'a gelmesi beni çok mutlu etti. Atletico Madrid'de birlikte çok güzel iki yıl geçirmiştik. Oyun şekli bana çok uygun. Kendisine özgü bir stili var. Herkese yardımı dokunacak, takıma çok katkısı olacak" ifadesini kullandı.
Falcao, karantina döneminde çok çalıştığını ifade ederek, "Bu dönemi kendim açısından bir fırsata çevirerek, fiziksel gelişim için çalışmalar gerçekleştirdim. Mümkün olduğunca fit kalmaya gayret ettim. Burada bir saha var, koşma şansı yakaladım" dedi.
Öte yandan Radamel Falcao, 4. çocuğunun doğumuna kısa bir süre kaldığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama