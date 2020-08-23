Falcao: Arda'nın takıma çok katkısı olacak

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü Radamel Falcao kamp performansı ve Arda Turan ile ilgili Volvocarco'nun sosyal medya hesabına değerlendirmelerde bulundu.

Ajanssspor'un derlediği habere göre, Kolombiyalı yıldız Arda'nın gelişine sevindiğini belirterek, "Arda Turan'ın Galatasaray'a gelmesi beni çok mutlu etti. Atletico Madrid'de birlikte çok güzel iki yıl geçirmiştik. Oyun şekli bana çok uygun. Kendisine özgü bir stili var. Herkese yardımı dokunacak, takıma çok katkısı olacak" ifadesini kullandı.





Falcao, karantina döneminde çok çalıştığını ifade ederek, "Bu dönemi kendim açısından bir fırsata çevirerek, fiziksel gelişim için çalışmalar gerçekleştirdim. Mümkün olduğunca fit kalmaya gayret ettim. Burada bir saha var, koşma şansı yakaladım" dedi.

Öte yandan Radamel Falcao, 4. çocuğunun doğumuna kısa bir süre kaldığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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