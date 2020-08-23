23 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Falcao: Arda'nın takıma çok katkısı olacak

''Arda'nın takıma çok katkısı olacak''
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 Giriş Tarihi: 23.08.2020

Galatasaray'ın tecrübeli golcüsü kamp performansı ve ile ilgili Volvocarco'nun sosyal medya hesabına değerlendirmelerde bulundu.

Ajanssspor'un derlediği habere göre, Kolombiyalı yıldız Arda'nın gelişine sevindiğini belirterek, "'ın Galatasaray'a gelmesi beni çok mutlu etti. Atletico Madrid'de birlikte çok güzel iki yıl geçirmiştik. Oyun şekli bana çok uygun. Kendisine özgü bir stili var. Herkese yardımı dokunacak, takıma çok katkısı olacak" ifadesini kullandı.


Falcao, karantina döneminde çok çalıştığını ifade ederek, "Bu dönemi kendim açısından bir fırsata çevirerek, fiziksel gelişim için çalışmalar gerçekleştirdim. Mümkün olduğunca fit kalmaya gayret ettim. Burada bir saha var, koşma şansı yakaladım" dedi.

Öte yandan , 4. çocuğunun doğumuna kısa bir süre kaldığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu söyledi.

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