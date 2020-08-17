17 Ağustos 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Tudor'un Belhanda hayali kısa sürdü

Tudor'un Belhanda hayali kısa sürdü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.08.2020

Tudor'un çalıştırdığı 'in, Belhanda için kiralama teklifinde bulunduğu ortaya çıktı. Ancak Tudor'un Hajduk Split'i, Belhanda'ya Galatasaray'da kazandığı rakamı teklif edemeyince, görüşmeler tıkandı.

Galatasaray'a sürpriz bir başvuru oldu. Sarı-kırmızılı takımın eski teknik direktörlerinden İgor Tudor kendi döneminde transfer edilen Belhanda'yı kiralamak için Galatasaraylı yöneticilerle temas kurdu. Faslı oyuncuya talip olduğunu, en iyi şartları sunmaya hazır olduğunu söyledi. Tudor'a Belhanda ile görüşme izni verildi. Ancak Tudor'un 'i, Belhanda'ya Galatasaray'da kazandığı rakamı teklif edemeyince, görüşmeler tıkandı.
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