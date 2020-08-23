23 Ağustos 2020, Pazar

GALATASARAY

Yunus Akgün kiralık gitmek istiyor

Yunus'tan transfer kararı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.08.2020

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, Şükrü Haneder'la bir görüşme gerçekleştirerek oyuncusunun kiralık olarak başka bir takıma gitmek istediğini ifade etti.

Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün'ün menajeri Necdet Ergezen, Şükrü Hanedar'la bir görüşme gerçekleştirdi. "Daha çok süreyi alacağı bir takımda kendisini göstermek istiyor" mesajını verdi. Hanedar, bu konudaki talebi Teknik Direktör 'e ileteceğini söyledi.

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