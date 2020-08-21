21 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Scott Piri'yi duyurdu

Galatasaray Scott Piri'yi duyurdu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren , sadece takıma değil teknik ekibine de takviyelere devam ediyor.

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren , sadece takıma değil teknik ekibine de takviyelere devam ediyor. Sarı kırmızılı takım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'nin performans uzmanı olarak göreve başladığı belirtildi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama

Galatasaray'a tekrar hoş geldin Scott Piri

Scott Piri, takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır.

Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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