Galatasaray Scott Piri'yi duyurdu
Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sadece takıma değil teknik ekibine de takviyelere devam ediyor.
Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, sadece takıma değil teknik ekibine de takviyelere devam ediyor. Sarı kırmızılı takım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Scott Piri'nin performans uzmanı olarak göreve başladığı belirtildi.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama
Galatasaray'a tekrar hoş geldin Scott Piri
Scott Piri, futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır.
Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.
Galatasaray'a tekrar hoş geldin Scott Piri 🤜🤛— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 21, 2020
Scott Piri, futbol takımımızda performans uzmanı olarak göreve başlamıştır.
Daha önce 2011-2014 yılları arasında da teknik ekibimizde görev alan Scott Piri'ye kulübümüze tekrar hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/k4WUe74cN1
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