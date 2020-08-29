Galatasaray Halil Akbunar'ı gündemine aldı! Fatih Terim bizzat görüştü
2020/2021 sezonu için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar 5 oyuncuyla resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, Göztepe forması giyen Halil Akbunar'ı gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile görüştüğü ve Sepil'in Halil transferine karşılık Martin Linnes'i istediği öğrenildi.
Süper Lig'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada tamamlayan Galatasaray, gelecek sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Şu ana kadar Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Cimbom'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi.
FATİH TERİM DEVREDE
TRT Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı takım, Göztepe forması giyen Halil Akbunar'ı gündemine aldı. Teknik direktör Fatih Terim'in 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile temasa geçtiği ve Sepil'in Halil'e karşılık Norveçli sol bek Martin Linnes'i istediği öğrenildi.
33 MAÇTA 6 GOL 3 ASİST
Geride bıraktığımız sezon Göztepe formasıyla 33 maçta görev alan Halil Akbunar, 6 gol ve 3 asist kaydetti.
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