29 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray Halil Akbunar'ı gündemine aldı! Fatih Terim bizzat görüştü

G.Saray'dan sürpriz takas! Terim bizzat görüştü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 29.08.2020

2020/2021 sezonu için çalışmalarını sürdüren 'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şu ana kadar 5 oyuncuyla resmi sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, forması giyen 'ı gündemine aldı. Teknik direktör 'in 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Göztepe Başkanı ile görüştüğü ve Sepil'in Halil transferine karşılık 'i istediği öğrenildi.

'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nu 56 puanla 6. sırada tamamlayan , gelecek sezonda zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Şu ana kadar , Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, ve Omar Elabdellaoui takviyeleriyle kadrosunu güçlendiren Cimbom'dan sürpriz bir hamlesi geldi.

FATİH TERİM DEVREDE

Spor'un haberine göre sarı-kırmızılı takım, forması giyen 'ı gündemine aldı. Teknik direktör 'in 26 yaşındaki oyuncunun transferi için Göztepe Başkanı ile temasa geçtiği ve Sepil'in Halil'e karşılık Norveçli sol bek 'i istediği öğrenildi.

33 MAÇTA 6 GOL 3 ASİST

Geride bıraktığımız sezon Göztepe formasıyla 33 maçta görev alan Halil Akbunar, 6 gol ve 3 asist kaydetti.

Cengiz'den transfer açıklaması! haberin devamı

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