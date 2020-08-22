22 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Polonyalılar’ın talibi çok fazla

Polonyalılar’ın talibi çok fazla
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

formaları giyen Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için uzun süredir girişimde bulunan Cimbom temaslardan olumlu sonuç alamadı.

formaları giyen Jakub Moder ve Kamil Jozwiak için uzun süredir girişimde bulunan Cimbom temaslardan olumlu sonuç alamadı. 21 yaşındaki ön libero Moder'e İngiltere'den 8 milyon euro'luk bir teklif geldiği ortaya çıktı. 22 yaşındaki kanat oyuncusu Jozwiak'ın da peşine Leipzig başta olmak üzere Alman kulüplerinin düştüğü kaydedildi. Futbolcuları satın alma opsiyonlu kiralamaya çalışan Galatasaray'ın teklifi ise düşük kaldı.
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