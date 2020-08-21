21 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Ryan Babel herkesi şaşkına çevirdi! Fatih Terim...

Ryan Babel herkesi şaşkına çevirdi! Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

hazırlıklarını 'nde sürdüren Galatasaray'da teknik direktör 'in kadroda düşünmediği ve satış listesine konulan , antrenmanlarda gösterdiği etkili performansla herkesi şaşkına çevirdi.

Ajax'ın geri gönderdiği Babel'i satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifi alamadı. Hollandalı yıldız da hazırlıklarına başladı. 33 yaşındaki oyuncu, 'i idmanlarda en çok şaşırtan isim oldu.

Sabah'ın haberine göre; Çift kale maçlara golleriyle damgasını vuran Babel'in pandemi sürecinde bireysel olarak çok iyi çalıştığı ortaya çıktı. Babel'in bu formunu koruması halinde satılmayacağı ve takımda kalacağı öğrenildi. 4-3-3 sistemini benimseyen Terim, yeni sezona hücum hattında Emre-Falcao-Babel üçlüsüyle başlayabilir.

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