21 Ağustos 2020, Cuma
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Ryan Babel herkesi şaşkına çevirdi! Fatih Terim...
Yeni sezon hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği ve satış listesine konulan Ryan Babel, antrenmanlarda gösterdiği etkili performansla herkesi şaşkına çevirdi.
Ajax'ın geri gönderdiği Babel'i satış listesine koyan Galatasaray, beklediği teklifi alamadı. Hollandalı yıldız da yeni sezon hazırlıklarına başladı. 33 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'i idmanlarda en çok şaşırtan isim oldu.
Sabah'ın haberine göre; Çift kale maçlara golleriyle damgasını vuran Babel'in pandemi sürecinde bireysel olarak çok iyi çalıştığı ortaya çıktı. Babel'in bu formunu koruması halinde satılmayacağı ve takımda kalacağı öğrenildi. 4-3-3 sistemini benimseyen Terim, yeni sezona hücum hattında Emre-Falcao-Babel üçlüsüyle başlayabilir.
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