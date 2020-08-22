SMS servisini çökerttiler!

Galatasaray'da kulübün tüm branşlarıyla ilgili görüntü, bilgilendirme ve röportaj, anket ve yarışmaların bulunacağı uygulamaya taraftarlar çok büyük ilgi gösterince onay için kod gönderen SMS servisi çöktü.

Galatasaray, resmi mobil uygulamasını yurt dışından sonra Türkiye'de de hayata geçirdi. Kulübün tüm branşlarıyla ilgili görüntü, bilgilendirme ve röportaj, anket ve yarışmaların bulunacağı uygulamaya taraftarlar çok büyük ilgi gösterince onay için kod gönderen SMS servisi çöktü. Bir taraftarın aylık abonelik fiyatı 19.99 TL, yıllık ise 149.99 TL olarak belirlendi.

HEDEF 100 MİLYON

Sarı-kırmızılılar uygulamayı aktif hale getirdikten sonra taraftarlar bir anda yüklenince aksaklıklar yaşandı. Taraftarlar sosyal medyadan şikayetlerini ifade edince, eski Ali Sami Yen'de daha önce yapılan "Kapalı tribün sakin" anonsunun sözleri paylaşıldı. Bu uygulamadan masraflar çıkıldığında yıllık 100 milyon TL'lik net gelir beklediği öğrenildi.

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