22 Ağustos 2020, Cumartesi

GALATASARAY

SMS servisini çökerttiler!

SMS servisini çökerttiler!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.08.2020

Galatasaray'da kulübün tüm branşlarıyla ilgili görüntü, bilgilendirme ve röportaj, anket ve yarışmaların bulunacağı uygulamaya taraftarlar çok büyük ilgi gösterince onay için kod gönderen servisi çöktü.

Galatasaray, resmi mobil uygulamasını yurt dışından sonra Türkiye'de de hayata geçirdi. Kulübün tüm branşlarıyla ilgili görüntü, bilgilendirme ve röportaj, anket ve yarışmaların bulunacağı uygulamaya taraftarlar çok büyük ilgi gösterince onay için kod gönderen servisi çöktü. Bir taraftarın aylık abonelik fiyatı 19.99 TL, yıllık ise 149.99 TL olarak belirlendi.

HEDEF 100 MİLYON
Sarı-kırmızılılar uygulamayı aktif hale getirdikten sonra taraftarlar bir anda yüklenince aksaklıklar yaşandı. Taraftarlar sosyal medyadan şikayetlerini ifade edince, eski Ali Sami Yen'de daha önce yapılan "Kapalı tribün sakin" anonsunun sözleri paylaşıldı. Bu uygulamadan masraflar çıkıldığında yıllık 100 milyon TL'lik net gelir beklediği öğrenildi.

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