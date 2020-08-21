Galatasaray Elneny'i gündemine aldı!

Seri ve Lemina'nın ayrılması ve Selçuk İnan'ın da kariyerine nokta koyması nedeniyle orta alana transfer yapmak isteyen Galatasaray, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny'i gündemine aldı.

Orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Lerma gibi Mohamed Elneny ismi de gündemdeki yerini koruyor. Hem Türkiye'yi tanıması hem de uygun maliyetle Galatasaray'a gelebilecek olması dikkatlerin Mısırlı oyuncunun üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Lemina'nın neredeyse yarı fiyatına gelme durumu olan Elneny, birinci tercih olmasa da Beşiktaş'ın Mensah transferinin ardından öne çıkmış durumda… (Fotomaç)

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