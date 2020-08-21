21 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray Elneny'i gündemine aldı!

Elneny Cimbom'a doğru!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Seri ve Lemina'nın ayrılması ve Selçuk İnan'ın da kariyerine nokta koyması nedeniyle orta alana yapmak isteyen , geçtiğimiz sezon 'ta kiralık olarak forma giyen 'i gündemine aldı.

Orta sahaya iki takviye yapmayı planlayan 'da Lerma gibi ismi de gündemdeki yerini koruyor. Hem Türkiye'yi tanıması hem de uygun maliyetle Galatasaray'a gelebilecek olması dikkatlerin Mısırlı oyuncunun üzerinde yoğunlaşmasına neden oldu. Lemina'nın neredeyse yarı fiyatına gelme durumu olan Elneny, birinci tercih olmasa da 'ın Mensah transferinin ardından öne çıkmış durumda… (Fotomaç)

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