Galatasaray yıldız isme teklifini yaptı! 60 milyon Euro...

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Benfica'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Gabriel için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Başkan Vieira ise, oyuncuyu sadece serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda göndereceği yanıtını verdi.

Önümüzdeki sezon için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar'ı kadrosuna katan sarı kırmızılılar, yeni isimler için temaslarını sürdürüyor.

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren ve Lemina ile Seri'yi tekrar kadrosuna katmak için temaslarda bulunan Galatasaray'ın sürpriz hedefi ortaya çıktı.

Portekiz basını, Galatasaray'ın, Benfica'nın 26 yaşındaki sol ayaklı orta saha oyuncusu Gabriel için girişimler yaptığını yazdı.

Sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu, 1 yıllığına kiralama teklifi yaptığı ancak Benfica Başkanı Vieira'nın oyuncuyu sadece 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin ödenmesi durumunda göndereceği yanıtını verdiği kaydedildi.

Yeni teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk 11'de şans bulma ihtimali düşük olduğu belirtilen oyuncu için bu kararın ilerleyen günlerde değişebileceği de vurgulandı.





GABRIEL KİMDİR?

Kariyerine Brezilya'da başladıktan sonra 2011'de 17 yaşındayken Juventus'a transfer olan Sambacı, ardından Pro Vercelli, Spezia, Pescara, Livorno ve Leganes'te kiralık olarak oynadı.

Orta sahada defansif ağırlıklı olmak üzere oyunun iki yönünü de oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu, 2016'da 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Leganes'e transfer oldu. Burada 2 yıl kendini gösterdikten sonra Benfica, onun için 8 milyon euro ödedi ve kadrosuna kattı.

Benfica'da 68 maça çıkan ve 4 gol, 3 asistlik performans sergileyen Brezilyalı, kariyerinde ise toplam 272 maça çıktı ve 26 gol, 18 asistlik skor katkısı yaptı.

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