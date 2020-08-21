21 Ağustos 2020, Cuma

GALATASARAY

Jefferson Lerma Aslan gibi! Kulübü ikna olursa...

Lerma Aslan gibi! Kulübü ikna olursa...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.08.2020

Seri ve Lemina'nın ayrılması sebebiyle orta alana takviye yapmak isteyen , 'den düşen Bournemouth'un oyuncusu 'yı ikna etti. Cimbom, şimdi kulübüyle anlaşmaya çalışıyor.

Bir başka Kolombiyalı için İspanya'dan sevindirici bir haber geldi. 'Francisco Gonzales' imzalı haberde Lerma'nın 'da oynamaya hazır olduğu ancak sarı-kırmızılıların henüz kulübü Bournemouth'u ikna edemediği ifade edildi. Championship'e düşen İngiliz kulübün, Galatasaray'ın kendilerini Lerma konusunda sıkıştırmasından rahatsız olduğunu iddia etti. Lerma'yı yüksek maliyeti nedeniyle tutmakta zorlanacak olan Bournemouth'un sonuna kadar savaşacağı ancak sonuç çıkmazsa oyuncuyu, Galatasaray'a kiralayacağı belirtildi.

Lerma, bu sezon Bournemouth'ta 33 maça çıktı, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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PLANLAR TUTMADI

Lemina ve Seri'de henüz yol alamayan Galatasaray, bu kez Jefferson Lerma'yı kadrosuna katmak istiyor. Bournemouth, Kolombiyalı yıldızı, Levante'den 28 milyon euro gibi uçuk bir ücrete almıştı. Ancak Championship'e düşmeleri planları bozdu ve ayrılık yakın görünüyor. (Fotomaç)

Menajeri açıkladı! haberin devamı

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