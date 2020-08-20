20 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Omar Elabdellaoui'nin menajeri açıkladı! "Galatasaray için 3 büyük ligi reddettik"

Menajeri açıkladı! G.Saray için 3 büyük ligi reddettik
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Olympiakos ile sözleşmesi biten Omar Elabdellaoui, Galatasaray ile 3 yıllığına anlaşmıştı. Oyuncunun menajeri Mikail Adampour, 3 büyük ligden teklifler olmasına rağmen Galatasaray'ı seçtiklerini söyledi.

Galatasaray'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı yeni transferi Omar Elabdellaoui ve menajeri Mikail Adampour, sarı-kırmızılı takıma transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. sağ bek, Galatasaray'ın kazanma geleneğinin kendisine çekici geldiğini belirtirken, menajer Adampour ise Avrupa'nın birçok takımından gelen teklifleri Galatasaray için reddettiklerini ifade etti.

"GALATASARAY'IN GELENEĞİ CAZİP GELDİ"

Şampiyonluk mücadelesi vermek için Galatasaray'a geldiğini söyleyen Omar Elabdellaoui, "Olympiakos'ta 6 harika yıl geçirdikten sonra, rekabet faktörü benim için önemliydi. Kariyerim boyunca kupalar için mücadele ettim. Diğer kulüplerin ilgisi benim için harikaydı. Tüm seçenekleri ekibimle birlikte inceledim ve Galatasaray'ın kupalar için savaşma geleneği benim için cazip geldi." dedi.

"BAŞKA TAKIMLARIN DA İLGİSİ VARDI"

Menajer Adampour ise, "Başka takımların da ilgisi vardı. Omar'a teklif yapan ülkeler arasında İngiltere, Almanya ve İtalya'da var. Kulüplere saygımdan isimlerini söylemeyeceğim ve bunun ötesinde de bir açıklama yapmayacağım." ifadelerini kullandı.

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