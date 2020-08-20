20 Ağustos 2020, Perşembe

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Onyekuru ve Lemina'nın ardından...

Yeni sezonda zirve yarışı verecek olan Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Mario Lemina ve Henry Onyekuru'nun transferi için yarışan iki ezeli rakip, Boşnak stoperin transferi için çalışmalara başladı. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.08.2020 09:03
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Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Onyekuru ve Lemina'nın ardından...

Gelecek sezon Süper Lig'de iddialı bir kadro ile mücadele etmek isteyen Beşiktaş ve Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermiyor.

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Onyekuru ve Lemina'nın ardından...

Siyah-beyazlı takımın, iki eski Galatasaraylı Onyekuru ve Lemina hamlesinin ardından, ezeli rakipler bu kez de başka bir yabancı oyuncu için karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Onyekuru ve Lemina'nın ardından...

Takvim'de yer alan habere göre Beşiktaş ve Galatasaray transferde bu kez Ervin Zukanovic için yarışıyor...

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Onyekuru ve Lemina'nın ardından...

Geçtiğimiz sezonu İtalyan ekiplerinden Spal'da tamamlayan ve bonservisi elinde olan Bosnalı stoper için teklif yapan Beşiktaş ve Galatasaray gelecek olan cevaba odaklandı.

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Beşiktaş ve Galatasaray'dan dev transfer savaşı! Onyekuru ve Lemina'nın ardından...

33 yaşındaki başarılı stoper sırasıyla Gent, Chievo, Sampdoria, Roma, Atalanta, Genoa ve son olarak da Spal forması giydi.

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