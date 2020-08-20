20 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Christian Luyindama sağlık kontrolünden geçti

Luyindama sağlık kontrolünden geçti
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 20.08.2020

'da sakatlığını atlatarak takımla birlikte çalışmalara başlayan Demokratik Kongolu stoper , sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz , sponsor hastanemiz Ulus'ta sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde oyuncumuza kardiyoloji, kulak burun boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayenesi yapıldı ve kan değerlerine bakıldı. Oyuncumuza sağlık kontrolleri sırasında eko, efor, solunum fonksiyon testi gibi kardiyak testler ve radyolojik kontroller de yapıldı" denildi.

Galatasaraylı isme sürpriz talip! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Lemina'dan dikkat çeken paylaşım! Bugün günlerden... Lemina'dan dikkat çeken paylaşım! "Bugün günlerden..."
Galatasaraylı isme sürpriz talip! Galatasaraylı isme sürpriz talip!
İşte Galatasaray'daki son durum! İşte Galatasaray'daki son durum!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör