13 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Ve Ryan Donk kararını verdi! Galatasaray...

Ve Donk kararını verdi! Galatasaray...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 13.08.2020

Galatasaray ile sözleşmesi biten Ryan Donk'a sarı-kırmızılılar ücretinde önemli bir indirim yaparak yeni bir teklif sunmuştu. Hollandalı futbolcu, Cimbom'da kalıp kalmayacağı hakkında kararını verdi.

Sözleşmeleri sona eren Mariano, Nagatomo, Andone ve Lemina'ya veda eden Galatasaray'da Ryan Donk ise takımda kaldı.

Geride kalan sezonda 1.9 milyon Euro garanti para alan Donk sözleşmesini uzatırken önemli bir maddi fedakarlığa imza attı.

Kemer sıkma kararı alan sarı-kırmızılı yönetim, Hollandalı savunmacıya 800 bin Euro garanti para önerdi. Menajer Winny Haatrecht teklifi yükseltmeye çalışsa da Galatasaray cephesi geri adım atmadı.

Futbolu sarı-kırmızılı formayla bırakmak isteyen 34 yaşındaki oyuncu da şartları kabul ettiğini söyledi ve Cimbom'da kaldı.

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