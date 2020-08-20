Son dakika transfer haberleri: İşte Galatasaray'daki son durum!
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Yakub Moder ve Jozwiak gibi genç futbolculara yöneldi. Fatih Terim'in istediği ve eksik görülen mevkiilere takviye için yönetim dört koldan saldırıyor. Galatasaray'ın transferi için uğraştığı isimler arasında son dakika transfer haberine göre; Samuel Kalu, Onyekuru, Lerma, Balde gibi yıldızlar yer alıyor. İşte Galatasaray'ın transfer listesinin tamamı haberimizde...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı. 3 kulvarda yarışacak olan sarı kırmızılı ekibin transfer listesi de oldukça yoğun.
LEMINA
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Mario Lemina'nın yeniden kiralanması Galatasaray teknik heyetinin ilk isteklerinden biri. Ancak yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve Lemina'nın kararının henüz net olmadığı biliniyor. Mario Lemina ise transfer iddilarını yaptığı paylaşım ile çıkan haberleri yalanlamıştı. Öte yandan yıldız isim Galatasaray'ı sosyal medya hesabında takipten çıkardı.
JAKUB MODER
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen 21 yaşındaki Jakub Moder ile Galatasaray her konuda anlaşma sağladı. Lech Poznan forması giyen Yakub Moder'in kısa süre içerisinde takıma katılması bekleniyor. Galatasaray, Moder'i satın alma opsiyonlu kiralayacak.
KAMIL JOZWIAK
Galatasaray'ın hedefindeki bir diğer gelecek vadeden futbolcu da Kamil Jozwiak. Jakub Moder gibi Lech Poznan forması giyen kanat oyuncusu geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Galatasaray iki yıldızla ve kulüpleri Lech Poznan ile görüşmeleri sürdürüyor.
SAMUEL KALU
Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde yer alan Samuel Kalu ile görüşmeler sürüyor. Galatasaray'ın alternatifleri içerisinde yer alan Nijeryalı kanat oyuncusunu transfer etmesi bekleniyor.
IBRAHIM SANGARE
Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan Fatih Terim, Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı. Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak.
KEITA BALDE
Galatasaray, Monaco'dan Onyekuru'yu istedi ancak Fransız ekibinin yönetimi Keita Balde'yi önerdi. 25 yaşındaki sol kanat, geride kalan sezon Monaco ile 26 maça çıkarken, 8 gol atıp, 4 asist yaptı.
DESPODOV
Galatasaray'da kanat arayışları sürerken, Bulgar futbolcunun ismi daha yüksek sesle geçmeye başladı. Sarı-kırmızılı kurmaylar 23 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran İtalyan ekibi Cagliari'ye kiralama teklifini sundu.
JAMES RODRIGUEZ
Sarı-kırmızılılar Real Madrid'de yeteri kadar şans bulamayan James Rodriguez'i isterken, vatandaşı Radamel Falcao'yu da devreye soktu.
ERVIN ZUKANOVIC
Galatasaray, geçtiğimiz sezon SPAL forması giyen 33 yaşındaki Bosnalı stoper için teklif yaptı.
MEHMET EKİCİ
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz dün düzenlenen basın toplantısında birçok futbolcuyla görüştüklerini dile getirmiş ve Mehmet Ekici'yi yalanlamamıştı. Mehmet Ekici'nin de Galatasaray'a transfer olmak istediği ve mali yönden bütün şartları kabul etmeye hazır olduğu bildirilirken, yıldız futbolcunun sakatlık problemleri sebebiyle maç başı ücret karşılığı transfer edilebileceği öğrenildi.
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