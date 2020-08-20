20 Ağustos 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaraylı Sekidika'ya Hatayspor kancası!

Galatasaraylı isme sürpriz talip!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.08.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Jesse Sekidika ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Eskişehirspor'dan transfer ettiği ancak bekleneni veremeyen Nijeryalı futbolcuya Süper Lig'in yeni ekibi talip oldu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, geçtiğimiz sezonun devre arası transfer döneminde kadroya dahil olan Jesse Sekidika gözden çıkartıldı.

Takvim'de yer alan habere göre Galatasaray'da 'in kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Jesse Sekidika'ya Süper Lig'in yeni takımı talip oldu. Güney temsilcisi genç yıldızı transfer etmek için sarı-kırmızılı yönetimle masaya oturacak.

24 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray formasıyla toplam 9 maça çıktı. Genç ismin sarı-kırmızılı takımla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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