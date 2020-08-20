Galatasaraylı Sekidika'ya Hatayspor kancası!

Yeni sezonda zirve yarışı verecek olan Süper Lig'in iki devi Beşiktaş ile Galatasaray, bir transferde daha karşı karşıya geldi. Mario Lemina ve Henry Onyekuru'nun transferi için yarışan iki ezeli rakip, Boşnak stoperin transferi için çalışmalara başladı. Son dakika transfer haberleri...