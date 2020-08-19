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GALATASARAY

Mustafa Kapı Lille'de

Galatasaray ayrılığı açıkladı! İşte yeni adresi
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

, 18 yaşındaki 'nın Lille'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. Lille sarı kırmızılı ekibe 225 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek ve bu para transfer harcamalarında kullanılabilecek.

kulübü, altyapısından yetişen ve Fransa'nın Lille takımına transfer olan 18 yaşındaki için Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirim yaptı. Galatasaray'ın Ligue 1 ekibine bu transferin gerçekleşmesi ile birlikte yetiştirme bedeli olarak 220 bin Euro alacağı öğrenildi.

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