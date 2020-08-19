Mustafa Kapı Lille'de

Galatasaray, 18 yaşındaki Mustafa Kapı'nın Lille'e transfer olduğunu TFF'ye bildirdi. Lille sarı kırmızılı ekibe 225 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek ve bu para transfer harcamalarında kullanılabilecek.

Galatasaray kulübü, altyapısından yetişen ve Fransa'nın Lille takımına transfer olan 18 yaşındaki Mustafa Kapı için Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirim yaptı. Galatasaray'ın Ligue 1 ekibine bu transferin gerçekleşmesi ile birlikte yetiştirme bedeli olarak 220 bin Euro alacağı öğrenildi.

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