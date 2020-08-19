19 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Omar Elabdellaoui Galatasaray'da ilk antrenmanına çıktı

Yeni transfer ilk antrenmanında!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.08.2020

'ın son transferi Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui, sarı-kırmızılı takımla ilk antrenmanına çıktı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda Norveçli sağ bekin, takımla çalıştığı belirtildi.

Günü çift antrenmanla tamamlayan sarı-kırmızılıların akşam çalışmasının ısınma hareketleriyle başladığı, futbolcuların sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik hedefli oyunlar oynandığı kaydedildi.

, yeni sezon hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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