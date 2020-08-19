19 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

FIFA'dan Galatasaray'a 5 milyon TL

FIFA'dan flaş karar! Luyindama...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 Giriş Tarihi: 19.08.2020

'ın deneyimli yıldızı Luyindama, geçtiğimiz yıl Demokratik Kongo formasıyla çıktığı milli maçta sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Çapraz bağları kopan stoper için , sarı-kırmızılı takıma 600 bin euro ödeyecek.

'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, 18 Kasım'da milli takım forması altında Gambiya'ya karşı oynanan maçta çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Sezonun geri kalanını kaçıran 26 yaşındaki futbolcu için , sarı-kırmzılı ekibe ödeme yapmaya hazırlanıyor. Leopardsactu'nun haberine göre FIFA, Luyindama'nın sakatlık sürecine ilişkin Galatasaray'a yakın bir zamanda 600 bin euro (5.2 milyon TL) ödeyecek.

TFF Sağlık Kurulundan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" açıklaması

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'da 5 ayrılık birden! Terim biletlerini kesti G.Saray'da 5 ayrılık birden! Terim biletlerini kesti
İşte Galatasaray'daki son durum! İşte Galatasaray'daki son durum!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Cengiz'i kabul etti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör