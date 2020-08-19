FIFA'dan Galatasaray'a 5 milyon TL

Galatasaray'ın deneyimli yıldızı Luyindama, geçtiğimiz yıl Demokratik Kongo formasıyla çıktığı milli maçta sakatlanarak sezonu kapatmıştı. Çapraz bağları kopan stoper için FIFA, sarı-kırmızılı takıma 600 bin euro ödeyecek.

Galatasaray'ın Demokratik Kongolu stoperi Christian Luyindama, 18 Kasım'da milli takım forması altında Gambiya'ya karşı oynanan maçta çapraz bağlarından ciddi bir sakatlık yaşamıştı.

Sezonun geri kalanını kaçıran 26 yaşındaki futbolcu için FIFA, sarı-kırmzılı ekibe ödeme yapmaya hazırlanıyor. Leopardsactu'nun haberine göre FIFA, Luyindama'nın sakatlık sürecine ilişkin Galatasaray'a yakın bir zamanda 600 bin euro (5.2 milyon TL) ödeyecek.

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