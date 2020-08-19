Galatasaray Jakup Moder'le her konuda anlaştı! Kamil Jozwiak ise...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna 6 ismi katmıştı. Sarı-kırmızılılar son olarak, Lech Poznan'da forma giyen 21 yaşındaki oyuncu Jakup Moder'le her konuda anlaştı. Sarı-kırmızılılar yine Polonya ekibinde kariyerini sürdüren Kamil Jozwiak'ı da bitirme aşamasına geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray; Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmıştı.

Sarı-kırmızılılar, Seri ve Lemina'dan boşalan orta saha transferi için de sıkı temaslar kurarken, Lech Poznan'da forma giyen Jakub Moder'i istediği ve kulübüne 3.5 milyon Euro kiralık + 5 milyon Euro zorunlu satın alma teklifini ilettiği iddia edilmişti.

Cimbom, transfer için 21 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştı.

KAMIL JOZWIAK BİTME AŞAMASINDA!

Aslan, Lech Poznan'ın bir diğer yıldızı Kamil Jozwiak transferini de bitirme noktasına geldi. Cimbom'un 22 yaşındaki oyuncu için 1.5 milyon euro kiralık + 3 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu teklifi yaptığı iddia edilmişti.

Sarı-kırmızılı takım Jozwiak'ı ise bitirme noktasına geldi.

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