TFF Sağlık Kurulundan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" açıklaması
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, yaptığı açıklamada "Sağlık kurulumuz, 2019-2020 sezonunun tamamlanması çerçevesinde hazırlamış olduğu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelleme çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
Federasyonun sitesinde yer alan açıklamada takımların 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına başladığı hatırlatılarak, "Bu çerçevede yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları çeşitli basın organlarına yansımaktadır. Sağlık kurulumuz, 2019-2020 sezonunun tamamlanması çerçevesinde hazırlamış olduğu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelleme çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.
Kulüplerin kurallara uymaya devam etmesi gerektiği de vurgulanarak, "2020-2021 sezonu için hazırlanan protokol yayınlanana kadar takımlarımızın çalışmalarını mevcut protokole uygun biçimde yürütmeleri, maske, mesafe, kişisel hijyen kurallarına, tesis yönetimi önerilerine ve pozitif vakaların sahaya dönüş için en az 14 gün süre ile bekletilmesi kurallarına azami riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.
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