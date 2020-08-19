19 Ağustos 2020, Çarşamba

SÜPER LİG

TFF Sağlık Kurulundan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" açıklaması

TFF Sağlık Kurulundan Futbola Dönüş Öneri Protokolü açıklaması
SÜPER LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 19.08.2020

Sağlık Kurulu, yaptığı açıklamada "Sağlık kurulumuz, 2019-2020 sezonunun tamamlanması çerçevesinde hazırlamış olduğu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelleme çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Federasyonun sitesinde yer alan açıklamada takımların 2020-2021 sezonu için hazırlıklarına başladığı hatırlatılarak, "Bu çerçevede yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçları çeşitli basın organlarına yansımaktadır. Sağlık kurulumuz, 2019-2020 sezonunun tamamlanması çerçevesinde hazırlamış olduğu 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelleme çalışmalarını sürdürmektedir." denildi.

Kulüplerin kurallara uymaya devam etmesi gerektiği de vurgulanarak, "2020-2021 sezonu için hazırlanan protokol yayınlanana kadar takımlarımızın çalışmalarını mevcut protokole uygun biçimde yürütmeleri, maske, mesafe, kişisel hijyen kurallarına, tesis yönetimi önerilerine ve pozitif vakaların sahaya dönüş için en az 14 gün süre ile bekletilmesi kurallarına azami riayet etmeleri büyük önem taşımaktadır." ifadelerine yer verildi.



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Junior Fernandes'in yeni takımı belli oldu! Junior Fernandes'in yeni takımı belli oldu!
Hatayspor Brezyalı Pablo Santos'u 1 yıllığına kiraladı. Hatayspor Brezyalı Pablo Santos'u 1 yıllığına kiraladı.
5 büyük ligde forma giymek istiyorum "5 büyük ligde forma giymek istiyorum"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör