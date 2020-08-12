Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan Galatasaray, transferlerini açıklamaya devam ediyor. Oğulcan Çağlayan transferini ses kaydı ile duyuran Galatasaray, "Çocukluk aşkımsın" bestesiyle bir ses kaydı daha paylaştı. Bu paylaşım üzerine Yusuf Günay, "Sevgi parayla ölçülmez" etiketini kullandı.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, 3. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Arda Turan'ın ardından Oğulcan Çağlayan'ı açıklayan Galatasaray, yaptığı paylaşım ile yeni bir transferin duyurusunu yaptı.

YUSUF GÜNAY:SEVGİ PARAYLA ÖLÇÜLMEZ

Yusuf Günay bu paylaşımı alıntılayarak, "Sevgi parayla ölçülmez" etiketini kullandı.

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