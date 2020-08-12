12 Ağustos 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Yusuf Günay: Sevgi parayla ölçülmez

Yusuf Günay'dan transfer paylaşımı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 Giriş Tarihi: 12.08.2020

Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele edecek olan , transferlerini açıklamaya devam ediyor. Oğulcan Çağlayan transferini ses kaydı ile duyuran Galatasaray, "Çocukluk aşkımsın" bestesiyle bir ses kaydı daha paylaştı. Bu paylaşım üzerine , "Sevgi parayla ölçülmez" etiketini kullandı.

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen , 3. transferini açıklamaya hazırlanıyor. Arda Turan'ın ardından Oğulcan Çağlayan'ı açıklayan Galatasaray, yaptığı paylaşım ile yeni bir transferin duyurusunu yaptı.

YUSUF GÜNAY:SEVGİ PARAYLA ÖLÇÜLMEZ

bu paylaşımı alıntılayarak, "Sevgi parayla ölçülmez" etiketini kullandı.

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