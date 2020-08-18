18 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'a Fransa'dan yeni Melo! Ibrahim Sangare...

Cimbom'a yeni Melo! Fransa'dan geliyor...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

Seri ve Lemina'nın takımlarına geri dönmesi ve Selçuk İnan'ın da kariyerini noktalaması üzerine Galatasaray yeni ön libero arayışlarına geçmişti. Sarı-kırmızılılar Lemina ile yeniden görüşse de, Gabonlu futbolcunun alternatifini Fransa'da buldu. İşte o isim...

Ön liberoda tuttuğunu koparan bir oyuncu arayan , Toulouse'da forma giyen İbrahim Sangare'yi listesine aldı.

ABD'lilerin satın aldığı Toulouse'da kulübün başına Damien Comolli başkan olarak geçti. Comolli'nin yapacağı transfer hamleleri, harcayacağı rakamlar sonrasında ortaya uygun bir ortam çıkarsa Galatasaray, 22 yaşındaki ön libero Ibrahim Sangare için transfer teklifi yapacak.

1.91'lik boyuyla dikkat çeken Fildişi Sahilli ön libero, hava topları ve ikili mücadelelerdeki etkili performansıyla ön plana çıkıyor.

Sangare, Toulouse küme düşmesine rağmen maç başına 3.4 top çalarak Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla top çalan 6. oyuncu oldu. Ayrıca 1.6 top kesme ile oynadı. (Fotomaç)

O teklif ortaya çıktı! Galatasaray... haberin devamı

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