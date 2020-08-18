Galatasaray'da transfer krizi! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yönetimle yeni bir gerilimin eşiğine geldi. Tecrübeli çalıştırıcı; Mert Hakan Yandaş, Bernard Mensah, Caner Erkin ve Kaan Ayhan'ın alınamaması sonrası sessizliğini koruyor. Terim'in yakın zamanda konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
Galatasaray'da yönetim ile Fatih Terim arasında transfer krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, yeni sezonda istediği 4 oyuncu da elden kaçtı. Bu gelişme sonrasında ipler iyice gerildi. Mert Hakan, Mensah, Caner ve Kaan Ayhan ile temasa geçilmesine rağmen son noktanın konmaması Terim'i gerdi.
EZELİ RAKİPLERİNE KAPTIRDILAR
Mert Hakan ve Caner Erkin ezeli rakibi F.Bahçe'ye, Mensah ise Beşiktaş'a transfer oldu. Takvim'in haberine göre, Fatih Terim'in sessizliğini koruduğu ancak yakında basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.
OZAN KABAK ARAYI AÇMIŞTI
G.Saray'da Fatih Terim, transfer konusunda yönetimle ilk kez sorun yaşamadı. Yakın zamanda Ozan Kabak'ın takımdan ayrılması konusunda Terim ve yönetim gerilim yaşamıştı.
GOMIS VE ARDA ÖRNEKLERİ VAR
Gomis'in satılması sonrasında Fatih Terim uzun süre forvetsiz kalmış ve kriz doğmuştu. Geçen sezon Arda Turan'ın transferi konusunda da yönetim ve Terim karşı karşıya gelmişti.
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