18 Ağustos 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da transfer krizi! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...

G.Saray'da transfer krizi! Mustafa Cengiz ve Fatih Terim...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.08.2020

çalışmalarını sürdüren 'da teknik direktör , yönetimle yeni bir gerilimin eşiğine geldi. Tecrübeli çalıştırıcı; Yandaş, Bernard Mensah, ve 'ın alınamaması sonrası sessizliğini koruyor. Terim'in yakın zamanda konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

'da yönetim ile arasında krizi yaşanıyor. Tecrübeli hocanın, yeni sezonda istediği 4 oyuncu da elden kaçtı. Bu gelişme sonrasında ipler iyice gerildi. , Mensah, Caner ve ile temasa geçilmesine rağmen son noktanın konmaması Terim'i gerdi.

EZELİ RAKİPLERİNE KAPTIRDILAR

Mert Hakan ve ezeli rakibi F.Bahçe'ye, Mensah ise 'a transfer oldu. Takvim'in haberine göre, Fatih Terim'in sessizliğini koruduğu ancak yakında basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

OZAN KABAK ARAYI AÇMIŞTI

G.Saray'da Fatih Terim, transfer konusunda yönetimle ilk kez sorun yaşamadı. Yakın zamanda Ozan Kabak'ın takımdan ayrılması konusunda Terim ve yönetim gerilim yaşamıştı.

GOMIS VE ARDA ÖRNEKLERİ VAR

'in satılması sonrasında Fatih Terim uzun süre forvetsiz kalmış ve kriz doğmuştu. Geçen sezon 'ın transferi konusunda da yönetim ve Terim karşı karşıya gelmişti.

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